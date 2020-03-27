Суд в Москве смягчил режим отбывания наказания фигуранту «московского дела» Даниле Беглецу

Ему заменили колонию общего режима на колонию-поселение, — сообщил адвокат Леонид Соловьев.

Данила Беглец находится в колонии в Костромской области. Напомню, его приговорили к 2-м годам лишения свободы по обвинению в нападении на сотрудника полиции во время протестной акции в Москве.

Сегодня же стало известно, что осужденный на 3 года колонии Кирилл Жуков обратился в Европейский суд по правам человека. Он считает, что были нарушены его право на справедливое судебное разбирательство и свободу выражения мнений.