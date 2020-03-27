Из-за пандемии коронавируса школьники в этом году начнут сдавать экзамены на две недели позже

На прошлой неделе были передвинуты сроки первого, досрочного этапа, которого по сути не будет, поскольку выпускникам предстоит сдавать Единый и Общий государственные экзамены в резервные даты основного, дата начало которого как раз и была сдвинута на две недели. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Таким образом, основной период продлится до начала июля. Для тех, кто не уложился в эти сроки, назначат еще и дополнительный — с 4 по 18 сентября. О его переносе пока не сообщается. Основной государственный экзамен, который проходят девятиклассники, можно будет сдавать с 9 июня. Всего, в этом году это затронет почти восемьсот тысяч юных россиян, в том числе семьсот тысяч выпускников.

Сроки приемной кампании в вузы, вероятно, сдвинут на более поздний срок. Этого не исключает министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он также отметил, что удаленное обучение студентов показало необходимость создания единой платформы для занятий.

Министр вновь призвал студентов не собираться вместе и провести предстоящую неделю дома.