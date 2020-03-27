США стали мировым лидером по числу зараженных новым коронавирусом

Число заболевших там уже составило около 86 тысяч человек, в то время как в Китае, где произошла первая вспышка инфекции, их около 82 тысяч.

В США рост числа заболевших новым коронавирусом – наиболее стремительный среди всех стран в мире: за последние сутки там выявлено 17 тысяч новых случаев. А в одном только Нью-Йорке общее число инфицированных уже свыше 30 тысяч человек. Американский президент Дональд Трамп при этом утверждает, что лидерство по количеству заболевших объясняется массовым тестированием граждан.

Как ожидается, в скором времени обгонит Китай и выйдет на второе место в мире Италия. Там число зараженных приближается к 81 тысяче. При этом она держит лидерство по числу умерших: по данным Университета Джона Хопкинса, в стране, зарегистрировано свыше 8 тысяч смертей, из них только около 700 – за последние сутки. Примерно столько же погибших за сутки лишь в Испании: она также на четвертом месте в мире по числу зараженных с начала эпидемии – свыше 64 тысяч человек. При этом министр здравоохранения королевства уверяет, что ситуация вокруг пандемии коронавируса постепенно стабилизируется. По словам Фернандо Симона, в процентном соотношении число выявляемых случаев за последние сутки уже стало ниже.

Помимо этого, в лидерах по числу выявляемых случаев заболеваний Германия: за последние сутки прирост составил почти 7 тысяч человек. На Ближнем Востоке же наиболее тяжелая ситуация в Иране, где заразились уже свыше 32 тысяч человек, а прирост только за сегодня составил около 3 тысяч.

Всего, по последним данным, во всех странах мира коронавирусом заразились свыше 550 тысяч человек, из них 25 тысяч умерло, а еще 127 тысяч выздоровело.