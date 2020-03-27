Отдельные российские регионы принимают беспрецедентные меры для того, чтобы не допустить распространения коронавируса

Российский Минздрав увеличил перечень лекарственных препаратов для лечения заболеваний, вызванных коронавирусом, с четырех до шести. Новую версию рекомендаций отправили в регионы. Сегодня зарегистрирована новая тест-система, которая позволит проводить анализ всего за 2,5 часа. Согласно последним официальным данным, число инфицированных в России превышает тысячу. В Москве болеют более 700 человек, три человека скончались.

В апреле в столице появится около полутора тысяч коек для размещения тех, кто заразится коронавирусом.

Вице-мэр отметила, что родственников госпитализированных с подозрением на пневмонию также будут проверять на коронавирус.

Премьер Михаил Мишустин попросил россиян серьезно отнестись к самоизоляции в связи с коронавирусом.

В России число инфицированных превысило тысячу человек. В Москве заболевших более 700, три человека скончались.

Российские регионы принимают дополнительные ограничения для борьбы с распространением коронавируса. В частности, они затрагивают общественный транспорт.

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта. Запрет на его работу будет действовать в период с 29 марта по 4 апреля, в этовремя передвигаться можно будет только пешком, на личных машинах или такси, сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков.

Ограничат работу общественного транспорта в Новосибирске и Якутске. Однако там это заключается в увеличении интервалов движения. Автобусы в Якутске на следующей неделе будут ходить один раз в час с 8 утра и до 5 вечера. В остальное время чаще по маршрутам, где находятся предприятия, которые должны обеспечивать жизнедеятельность города.

Особое внимание общественному транспорту уделяют и в Уфе. В городе дезинфицируют трамваи и троллейбусы сотрудники в масках и специальных защитных костюмах. Для это используется препарат «Хлорамин Б». Аналогичные меры принимают на улицах Перми, которые помоют специальным раствором от вирусов. Все тротуары и проезжую часть обработают дезинфицирующим средством. Мыть таким образом улицы Перми будут 3-4 раза и используют около тонны спецраствора.

Особые меры по борьбе с распространением коронавируса принимают в Чечне. В республику с сегодняшнего дня могут прилететь только граждане, имеющие там прописку или временную регистрацию. Всех остальных призывают не приобретать билеты на рейсы в Грозный, а уже имеющиеся на руках, сдать.

Власти Москвы и Петербурга попросили жителей других городов временно не приезжать в столицы из-за распространения коронавируса.

Вернувшиеся из Таиланда сахалинцы взбунтовались против карантина. Люди попытались выйти с охраняемой территории детского лагеря, куда их поместили после прилета.

Напряженная ситуация сложилась в лагере «Юбилейный», куда доставили сахалинцев, только накануне вернувшихся из Таиланда. Из-за ситуации с коронавирусом все пассажиры, прилетающие в Южно-Сахалинск, должны проходить обязательное тестирование и две недели провести на карантине. Именно так вчерашние туристы оказались в лагере – всего их насчитывается 241 человек. Примерно у 30 анализы были сомнительными, но к волнениям привело не это. Люди стали выражать недовольство холодом и плохим питанием, тогда же раздались угрозы покинуть лагерь. В итоге к «Юбилейному» прибыли сотрудники полиции в сопровождении неизвестных людей в масках и с дубинками.

До прямых столкновений дело не дошло, но на территории лагеря все равно ввели режим чрезвычайной ситуации. Портал «Сахалин.инфо» сообщает о задержании одного мужчины, который в нетрезвом состоянии начал угрожать медикам. Между тем, в региональном управлении МВД сообщили, что по периметру территории выставлено оцепление из сотрудников полиции и Росгвардии.

Несколько часов назад в Южно-Сахалинске приземлился второй самолет из Таиланда, на борту которого находятся 250 человек. Их направят в санаторий «Синегорские минеральные воды» недалеко от лагеря «Юбилейный».

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко подчеркнул, что до окончания карантина все прибывшие пассажиры останутся на месте.

Власти Краснодарского края ввели жесткие ограничительные меры, чтобы не допустить туристов на свои курорты. Гостиницы должны приостановить бронирование и заселение, — сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае закрываются все заведения общепита и торгово-развлекательные комплексы.

Ранее были сообщения о том, что после объявления президентом следующей недели нерабочей число бронирования гостиниц в крае выросло на 30%.

Несмотря на то, что администрация Санкт-Петербурга запретила религиозным организациям проводить службы с завтрашнего дня, храмы продолжат работу. Об этом «Эху» рассказал представитель местной епархии Александр Пелин.

Мечети в Санкт-Петербурге также не намерены прекращать службы, однако всё же призывают прихожан воздержаться от личного присутствия на них. Так говорит председатель координационного совета мусульман Санкт-Петербурга Шамиль Мугатаров.

В полиции Санкт-Петербурга говорят, что не получали от чиновников указаний следить за выполнением распоряжения губернатора.



