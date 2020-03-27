В списке зараженных коронавирусом всё больше известных имен

Растет число звезд российского шоу-бизнеса, которые попали в больницу из-за коронавируса. Диагноз уже подтвержден у народного артиста Льва Лещенко.

78-летний Лещенко вернулся в Москву после гастролей в США и Канаде в разгар пандемии — 12 марта. Летел с пересадкой во Франции, на здоровье не жаловался. Вопреки заявлениям концертного директора, на самоизоляцию не ушел — на следующий день после прилета артист был гостем на празднования дня рождения Аллы Крутой – сестры композитора Игоря Крутого. Судя по кадрам с торжеств, ВИП-гостей было немало. Николай Басков, Валерий Леонтьев, Татьяна Навка и ее супруг, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Со слов юмориста и друга Лещенко Владимира Винокура, певец на дне рождения не задерживался: он только прибежал, чмокнул именинницу, и убежал, цитата по «Московскому комсомольцу».

Лещенко на этой неделе поместили в госпиталь в «Коммунарку», куда привозят пациентов с подозрением на пневмонию. В среду он оказался в реанимации на кислородной процедуре. О его состоянии в прямом эфире программы «Время» в четверг вечером рассказал министр здравоохранения Евгений Мурашко.

Заражение коронавирусом как причину пневмонии у Лещенко подтвердил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Сегодня же стало известно, что за прошедшие две недели певец посетил по меньшей мере одно массовое мероприятие – программу Андрея Малахова на канале Россия-1. В записи среди прочих участвовали Ангелина Вовк и Лариса Рубальская. Обе уже обследовались. У Рубальской коронавируса нет. О результатах Вовк не сообщается.

В «Коммунарке» находится еще один гость дня рождения, где был Лев Лещенко. Речь идет об Игоре Николаеве. Жена композитора попросила журналистов не беспокоить их семью, пока не придут результаты анализов.

С диагнозом пневмония в больницу вместе с женой попал депутат Мосгордумы и актер Николай Губенко.

Чиновники из окружения Владимира Путина неоднократно вылетали за рубеж после начала пандемии. Согласно данным сервиса «ФлайтРадар», воздушные суда многих высокопоставленных россиян покидали страну даже в этом месяце. На это обратил внимание журналист МБХ-Медиа Андрей Савельев.

Самолеты первых лиц перестали вылетать из России только 16 марта.

Западные знаменитости и политики ответственно подошли к вопросу карантина и призывают следовать их примеру. — таков основной тон в публикациях зарубежной прессы.

Британский премьер Борис Джонсон, сразу же после обнаружения у него коронавируса, сел на карантин. Теперь он будет работать из дома и удалённо, — сообщает BBC. Другие члены британского правительства — в частности министры здравоохранения и финансов, — также вынуждены последовать его примеру, так как были в плотном контакте с Джонсоном в последнее время.

Сразу же возникли опасения о здоровье Королевы Елизаветы, но по сообщению The Guardian, в последний раз, премьер общался с ней 2,5 недели назад. Примерно тогда же был последний контакт между ней и принцем Чарльзом, у которого также нашли коронавирус, — правда в легкой форме. Принц Уэльский самоизолировался в замке Балморал в Шотландии и работает из дома.

То же сделала и канцлер Германии Ангела Меркель — напоминает Deutsche Welle, — у одного из её врачей обнаружили инфекцию и Меркель решила отправиться в карантин, чтобы не подвергать риску окружающих.

Портал BuzzFeed опубликовал подборку знаменитостей, которые решили самоизолироваться: от Арнольда Шварценеггера, который регулярно записывает свои видеообращения из дома, до Дженифер Лопес и Джастина Бибера, — они рассказывают своим поклонникам, что делают в одиночестве в собственном доме. А вот к примеру, актёр Энтони Хопкинс на карантине пишет картины и играет на пианино для своего кота — про это Хопкинс рассказывает в своём твиттере, напоминает портал.

На изоляции находится и актёр Том Хэнкс — об этом он узнал, как только приехал на съёмки в Австралию, И, чтобы не подвергать опасности окружающих, снял для себя с супругой дом, где восстанавливается после болезни, — пишет портал The Hill.

По сообщению агентства France Presse, более трети населения всего мира отправлено на карантин.

Известный хоккеист Александр Овечкин выступил с призывом, в частности, к своим болельщикам соблюдать карантин.