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17:32, 27 марта 2020

Скончался российский ученый языковед, основатель Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина Виталий Костомаров

Скончался российский ученый языковед, основатель Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Виталий Костомаров. Об этом сообщается на странице института в Instagram. Костомарову было 90 лет.



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