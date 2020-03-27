Власти Саудовской Аравии отрицают, что королевство обсуждает с Россией расширение числа участников ОПЕК+

В Эр-Рияде также не подтверждают переговоров с Россией по балансировке нефтяного рынка. На этих новостях мировые цены на нефть демонстрируют падение. Brent дешевеет более чем на 5% и торгуется на уровне 24-25 долларов за баррель. Американская легкая нефть подешевела более чем на 4%. Контракты с поставками в мае заключаются на отметке 21,5 доллар. Торги на американском фондовом рынке открылись снижением фондовых индексов.