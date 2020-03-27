Солист немецкой группы «Раммштайн» Тиль Линдеманн попал в больницу после заражения коронавирусом, вернувшись из Москвы

Таблоид «Бильд» сообщает, что Линдеманн находится в отделении интенсивной терапии одной из берлинских больниц. Ее точное название и местоположение не разглашается. Причиной помещения в клинику стала инфекция коронавируса и возникшее в результате воспаление легких.

57-летний музыкант находится на строгом карантине. По информации издания, ранее существовала серьезная опасность для жизни солиста группы «Раммштайн», однако теперь она миновала.

На прошлой неделе Линдеманн выступал с соло-проектом в России. После концерта в Москве, состоявшегося 15 марта, он возвратился в Берлин и сразу же был помещен в больницу. Причиной срочных мер стала экстремально высокая температура. Сделанный анализ на коронавирус оказался позитивным. Поскольку сразу же был поставлен диагноз «пневмония», певец попал в отделение интенсивной терапии.

По официальным данным, в Германии насчитывается уже более 42 тысяч заражений коронавирусом. От последствий инфекции в стране умерло 253 человека.