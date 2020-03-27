Комитет Госдумы поддержал сразу две инициативы о штрафах в связи с распространением коронавируса

Законопроекты касаются завышения цен на лекарства и нарушения карантина.

В правительственных поправках к кодексу об административных правонарушениях предлагают наказывать за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в период чрезвычайной ситуации ли при угрозы распространения заболеваний. Простые граждане, нарушившие правила карантина, должны будут заплатить штраф до 40 тысяч рублей. Для юридических лиц наказание заметно строже и может обернуться приостановкой деятельности фирмы. Если от несоблюдения карантина пострадал или погиб человек, минимальная планка наказания составит 150 тысяч рублей. Право составлять протоколы получат сотрудники МЧС.

Комитет по госстроительству одобрил ко второму чтению наказание за завышение цен на лекарства. В нынешнем законодательстве ответственность предусмотрена для превышения уровня надбавок только на препараты и медикаменты из списка жизненно важных. За реализацию товаров по завышенным ценам предлагают также штрафовать и приостанавливать деятельность организации по просьбе Федеральной антимонопольной службы.

Дата голосования по поправкам не назначена.