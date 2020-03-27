РБК: В АП предполагают провести голосование по поправкам в Конституцию в самом конце весны или летом

Изначально оно должно было состояться 22 апреля, однако президент Владимир Путин из-за ситуации с коронавирусом объявил о его переносе, не назвав новую дату.

Предварительно в качестве новых дат для голосования по Конституции в администрации президента выбрали 27 мая или 3 июня. Так утверждают источники интернет-издания РБК, близкие к Кремлю. По их сведениям, там по-прежнему считают, что плебисцит должен пройти в середине рабочей недели. Обе же ориентировочные даты выпадают на среду. При этом собеседники издания говорят, что ясности с тем, какова будет обстановка в стране из-за угрозы коронавируса, пока нет.

Крайний срок летом, который в администрации президента считают приемлемым для голосования по Конституции – самый конец июня или начало июля, после ЕГЭ и школьных выпускных балов, добавили источники. Его же перенос на единый день голосования в сентябре, по их словам, в Кремле считают нежелательным. При этом глава Центризбиркома Элла Памфилова уже выразила мнение, что совместить местные выборы с общенациональным голосованием по поправкам в Конституцию не получится из-за разного характера кампаний.

Между тем в движении «Голос» ранее выразили сомнения в том, что у Путина было право перенести голосование по Конституции. Там убеждены, что президент мог лишь назначить процедуру на определенную дату. В Кремле же убеждены, что перенос голосования не требует юридического обоснования.