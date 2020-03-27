В Кремле предварительно наметили новые даты проведения голосования по поправкам в Конституцию

Как рассказали источники РБК, это 27 мая и 3 июня. Обе даты приходятся на среду, как и 22 апреля, на которое было назначено голосование до этого. Источники подчеркивают, что обе даты ориентировочные, поскольку нет ясности, какова будет обстановка в связи с распространением коронавируса в стране.