Парламента ФРГ принял закон о смягчениях последствий пандемии коронавируса для потребителей

Бундестаг внес поправки в гражданский и уголовный кодекс, а также в предписания по ведению конкурса и банкротству. Право арендаторов помещений на выселение из квартир будет ограничено, если неоплата зависит от кризисного положения во время пандемии с 1 апреля по 30 июня. Квартиросъемщик получит возможность оплатить долги в течение года без угрозы лишиться жилья. Такие же права получают арендаторы служебных помещений. Меры принимаются во избежание личного и профессионального банкротства граждан.

Если потребители не смогут оплачивать счета за энергию, воду или телефон, поставщики услуг не имеют права подавать против них в суд, прибегать к судебным приставам или расторгать договор. Граждане, однако, должны будут оплатить издержки позже. Немецкие потребители также получат возможность отсрочки по выплатам процентов по договорам о потребительских кредитах, заключенных до 15 марта.

Освобождены будут потребители от месячных взносов в фитнес-клубах. Граждане могут затребовать возврата платы за гостиницы, билеты на поезд или на концерты. Однако германские парламентарии просят всех действовать разумно и идти навстречу подверженным кризису предпринимателям. Хорошим решением может быть согласие на бонусные купоны от отелей, театров или клубов, которые могут быть использованы после кризиса.

Правительство ФРГ указало на то, что обеспечение населения продуктами питания во время пандемии полностью гарантировано. Политики призвали граждан не делать запасов продовольственных и хозяйственных товаров. В ФРГ нет никаких проблем с поставками, все цепочки работают бесперебойно, говорится в заявлении правительства.