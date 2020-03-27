Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом

Он не намерен ложиться в больницу и будет продолжать работать из своей резиденции.

Тест Бориса Джонсона на коронавирус оказался положительным – об этом британский премьер-министр объявил в видеообращении, опубликованном в твиттер-акаунте. Политик пояснил, что решил сдать анализы после появления легких симптомов – температуры и кашля. По словам Джонсона, он находится в режиме самоизоляции и работает из своей резиденции на Даунинг-стрит. Также он призвал всех последовать своему примеру и подчеркнул, что продолжит выполнять свои обязанности и вести «общенациональную борьбу с коронавирусом».

Ранее на этой неделе канцелярия британского королевского дворца объявила, что коронавирус диагностировали у принца Чарльза. В сообщении говорится, что у 71-летнего наследника британского престола проявляются слабые симптомы, при этом он остается в добром здравии и последние дни работает из дома в Шотландии. От кого именно он заразился, неизвестно.

Около двух недель назад стало известно, что королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за угрозы заражения и переехала в Виндзорский замок. По данным британских СМИ, в ближайшее время она может выступить с телевизионным обращением к нации.

Сегодня также стало известно, что глава Минздрава Британии Мэтт Хэнкок тоже заразился коронавирусом.