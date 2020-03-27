Аэропорт «Грозный» не будет принимать пассажиров из Москвы, которые не имеют регистрации в Чечне

Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на администрацию воздушной гавани. Там объясняют эту меру борьбой в распространением коронавируса. На весь период сохранения угрозы летать будет только один рейс «Аэрофлота» из столицы Чечни в Москву и обратно.