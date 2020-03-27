Карелия стала первым регионом России, который остановил работу общественного транспорта на время предстоящей выходной недели. Об этом в видеообращении объявил глава региона Артур Парфенчиков. С 29-го марта по 4 апреля в Карелии будут работать только такси. Парфенчиков подчеркнул, что решение о приостановке транспорта беспрецедентное, но оно необходимо, чтобы не допустить распространения коронавируса.