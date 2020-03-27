В Москве заработал новый участок Некрасовской линии метро

Для пассажиров открылись шесть станций. Мэр Сергей Собянин утверждает, что строительство было очень сложным – пришлось возводить десятки переходов через магистрали и железнодорожные пути. В итоге линия должна улучшить транспортную ситуацию в районе, в котором проживает около миллиона граждан.