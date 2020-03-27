Более 200 человек, которые вернулись из Таиланда на Сахалин, взбунтовались против карантина

Их направили в один из детских лагерей. Почти у 30-ти тесты показали сомнительный результат после проведения анализа на коронавирус. Как пишут местные СМИ, сотрудникам полиции оставить людей на территории практически силой. Помещенные в детский лагерь были недовольны условиями пребывания.