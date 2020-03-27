Православные священники Тюменской области призвали прихожан молиться дома, а не посещать богослужения в храмах. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на сайт Тобольской митрополии. В сообщении подчеркивается, что службы в храмах проводиться будут. На минувшей неделе в мечетях Тюменской области были приостановлены коллективные молитвы.