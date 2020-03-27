В Кремле усомнились в достоверности опроса Левада-центра об отношении к обнулению президентских сроков Путина

По данным исследования, почти половина россиян соответствующую поправку в конституцию не одобряют.

Вопрос об отношении Кремля к результатам социологического опроса, судя по всему, застал пресс-секретаря Владимира Путина врасплох. Дмитрий Песков признал, что детально не ознакомился с исследованием, не знает выборку и вопросы, которые задавались россиянам. Тем не менее, результата центра Левады скорее не соответствуют той социологии, которой располагает Кремль, добавил замглавы президентской администрации.

Опрос проводился в 50 регионах страны с конца прошлой недели. Норму, которая позволит действующему главе государства переизбраться на очередной срок, поддерживают 48 процентов россиян, почти столько же – 47 процентов – выступают против этих изменений. У 40 процентов принятие поправки вызвало усталость, недоумение и возмущение. При этом 40 процентов заявили, что не хотят видеть Путина на посту президента после 2024 года.

Против обнуления сроков Путина и продления его полномочий выступают по большей части молодые, образованные люди и москвичи, сказал в интервью «Ведомостям» руководитель Левада-Центра Лев Гудков.