Президент Белоруссии Александр Лукашенко не планирует отменять мероприятия по случаю 75-летия Победы из-за ситуации с коронавирусом. В стране, помимо прочего, пока что не намерены контролировать обязательную самоизоляцию граждан, прибывших из-за рубежа.

Все мероприятия к 75-летию Победы в Белоруссии, по словам Лукашенко, должны пройти на высочайшем уровне, несмотря на пандемию. Отвечая на вопрос рабочих предприятия «Белгипс», президент республики выразил мнение, что белорусы, а также весь мир должен убедиться в том, что страна помнит о жертвах Великой Отечественной войны.

Сам Лукашенко отметил, что намерен посетить парад Победы в Москве, который на данный момент запланирован 9 мая, и высказался против «психоза и паники» вокруг темы коронавируса, отметив, что борьбу с ним в стране ведут «без шума и пыли».

Тем временем главный санитарный врач Белоруссии Наталья Жукова сообщила, что власти пока не будут принимать административные меры в отношении тех, кто не соблюдает самоизоляцию. По ее словам, речь идет о сознательности самих граждан, вернувшихся из-за рубежа.

Минтранс Белоруссии, в свою очередь, сообщил, что авиакомпания «Белавиа» продолжит полеты в Москву, несмотря на то, что Россия прекратила регулярные и чартерные рейсы из своих аэропортов за рубеж и обратно. Как передает агентство ТАСС, это решение стало итогом переговоров ведомства с Росавиацией.

По официальным данным, коронавирусом в Белоруссии заболели 94 человека, из них 32 уже выздоровели. При этом в республике, в частности, продолжается национальный футбольный чемпионат – это единственный случай в Европе.