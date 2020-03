США вышли на первое место в мире по количеству заразившихся коронавирусом

Их теперь более 85 тысяч. Тем временем, Китай уже предложил американскому Белому дому помощь в борьбе с распространением инфекции.

Губернаторы американских штатов просят от Вашингтона помощи, чтобы справиться с наплывом больных, — пишет The New York Times и отмечает, что их количество растёт с каждым днём. В то же самое время, Белый дом, фактически отменил планы по увеличению производства систем искусственной вентиляции лёгких.

Эксперты отмечают основные ошибки, которые привели к такому развитию событий: власти страны не воспринимали серьёзно угрозу в самом начале, не проводили масштабного тестирования населения и не обеспечили врачей системами защиты — от масок до гелей-санитайзеров.

The Washington Post публикует фото врачей одной из больниц Нью-Йорка. В качестве защиты на них — мешки из-под мусора.

Тем временем, портал The Atlantic пишет, что Китай уже предложил свою помощь США — об этом президент Трамп и председатель Си договорились в телефонном разговоре. Некоторые китайские компании уже отправили в Штаты гуманитарную помощь.

Однако, официальные лица в Вашингтоне, высказывают претензии в адрес Пекина. В Госдепартаменте заявили, что Китай обязан помогать миру в борьбе с эпидемией, так как «власти КНР скрывали произошедшее в Ухане». Конец цитаты по CNN.

На этом фоне Китай запретил иностранцам въезд на свою территорию. Официальный Пекин обьясняет это мерами для снижения рисков вторичной волны заражения коронавирусом.