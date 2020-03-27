Солист Rammstein Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом — «Бильд»

Солист группы Rammstein («Рамштайн») Тилль Линдеманн был госпитализирован в Берлине, позднее у него был выявлен коронавирус, угрозы для жизни нет. Об этом пишет в пятницу газета «Бильд» со ссылкой на собственные источники.

По данным таблоида, музыкант обратился к врачу с высокой температурой. У него диагностировали воспаление легких, тест на коронавирус оказался положительным.