Премьер-минстр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает, что заразился коронавирусом. Тест показал положительный результат. Об этом он сам написал в Твиттере.

В настоящее время в Великобритании число инфицированных приближается к 12-ти тысячам. При этом анализы берутся только у пациентов, которые оказываются в больницах. Несколько дней назад в стране был введен карантин. Людям запрещено покидать дома без крайней необходимости.