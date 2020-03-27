Введение налога на проценты по вкладам привело к оттоку средств из банков, которые просят ЦБ вмешаться в ситуацию

Ассоциация российских банков написала письмо главе Центрального банке Эльвире Набиуллиной. В документе, который цитирует Коммерсант обращается внимание на то, что инициатива президента была не слишком понятной для граждан, которые начали обращаться в банки за разъяснениями или же просто забирать свои деньги, хотя закон, который даже не внесен в Думу, начнет действовать только с 2022 года. Это может спровоцировать «набег» на банки – говорится в письме – первые признаки которого уже видны. Вместе с тем никакой статистики об оттоке вкладов не приводится и потому масштабы проблемы неясны. Напомню, что Президент предложил удерживать 13 процентов с доходов по вкладам, размер которых превышает миллион рублей, причем, во внимание будет приниматься общая сумма сбережений в разных банках.

Ожидается, что законопроект о введении нового налога на доходы по вкладам будет внесен в Думу на следующей неделе