Мнение россиян по поводу поправки в Конституцию, обнуляющей президентские сроки Владимира Путина, разделились поровну

48% одобряют и 47% поправку не поддерживают, — пишет газета «Ведомости», ссылаясь на опрос «Левада-центра». 46% опрошенных хотели бы видеть Владимира Путина на президентском посту после 2024-го года, 40% против.

Результаты опроса «Левада-центра», скорее всего, не соответствуют той социологии, которой располагает Кремль, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.