Голосование по Конституции не может быть совмещено с выборами в сентябре

С таким заявлением выступила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Единый день выборов и голосование по поправкам в Конституцию — это разные по характеру кампании, которые регулируются различными законами, совместить их — значит загубить обе, но такого не будет, подчеркнула Памфилова. При этом Центризбирком продолжит информационную работу по голосованию о внесении поправок в Конституцию, несмотря на перенос дня, агитация будет проходить бесконтактно. Больших потерь из-за изменения даты голосования нет, в том числе и финансовых, заключила Памфилова. Новый день назначат после того, как нормализуется ситуация с эпидемией.

В то же время глава ЦИК считает необходимым в период распространения коронавируса перенести проведение всех избирательных кампаний, которые запланированы в России на апрель и май.

Владимир Путин в среду в своем телеобращении к россиянам заявил о переносе даты голосования по поправкам в конституцию из-за распространения коронавируса.

ЦИК также принял постановление о возможности проведения следующих заседаний в онлайн режиме условиях пандемии.