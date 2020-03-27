Число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек

Среди них оказались и знаменитости, включая певца Льва Лещенко.

Общее число зараженных коронавирусом составило 1036 человек, за последние сутки диагностировали почти 200 новых случаев, большинство из которых приходится на Москву. В столице также зафиксирована еще одна смерть после заражения, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Между тем, главврач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко считает, что пик коронавирусной инфекции в Москве может наступить в первых числах апреля.

В числе попавших в больницу оказался актер и депутат Мосгордумы Николай Губенко. Его госпитализировали вместе с супругой в медицинский центр в Коммунарке с подозрением на пневмонию, рассказал РБК коллега артиста Евгений Герасимов. По его словам, коронавирус у Губенко пока не подтвержден, но ситуация представляет опасность.

Среди инфицированных оказался певец Лев Лещенко – ему диагноз уже подтвердили. Артист попал в реанимацию, но затем его состояния стабилизировалось. Несколько недель назад он вернулся из США, но не стал соблюдать режим самоизоляции. Так, 13 марта Лещенко был на дне рождения продюсера Аллы Крутой, где собрались многие представители шоу-бизнеса. Там присутствовал в том числе и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, но, по его словам, певца он не застал.

По словам Дмитрия Пескова, один случай заболевания коронавирусом был выявлен среди сотрудников администрации президента. Ранее СМИ сообщали, что заболевших было несколько.