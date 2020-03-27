Правительство предлагает распространить на всю Россию ограничения, введенные в Москве, на выходную неделю с 28-го марта по 5 апреля. Речь идет, в частности, о закрытии крупных торговых центров, кафе, ресторанов и больших парков.

Премьер-министр Михаил Мишустин просит россиян серьезно и ответственно отнестись к самоизоляции в условиях распространения коронавируса.

Жесткие меры против коронавируса сработают только при неукоснительном следовании правилам, — добавил премьер-министр.

Тем временем известные экономисты, среди которых Сергей Гуриев, Константин Сонин и Олег Ицхоки, считают, что России необходим жесткий карантин и активные антикризисные меры. Один из авторов обращения, ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов считает, что российские власти не осознают масштаб проблемы.

Рубен Ениколопов добавил, что карантин – очень сильный удар по экономике, и государство должно взять на себя ответственность и компенсировать потери для бизнеса и простых людей. Основываясь на опыте других стран, экономисты оценивают общий размер такой помощи в 5-10 триллионов рублей.

Российское государство вполне способно найти источники финансирования подобной помощи, — считает профессор финансов Бизнес-школы в Мадриде Максим Миронов.

Как известно, американский Конгресс обсуждает сейчас объемный пакет помощи экономике США на 2 триллиона долларов. Это лишь 10% годового ВВП и огромная сумма для мирного времени, — пишет в «Ведомостях» профессор Сергей Гуриев. Публикация озаглавлена «ВВП или жизни людей».

То, что страны, в которых человеческая жизнь ценится так дорого, являются самыми богатыми, не совпадение. Основа современного экономического рост а— человеческий капитал, — заключает Сергей Гуриев.