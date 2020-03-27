Суд смягчил наказание для фигуранта дела о беспорядках в Москве Беглеца

Второй кассационный суд смягчил наказание для фигуранта дела о беспорядках в Москве Данилы Беглеца, который был приговорен к двум годам колонии общего режима за применение насилия к полицейскому на несанкционированной акции протеста летом 2019 года. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат активиста Леонид Соловьев.

«Суд рассмотрел нашу жалобу и изменил колонию общего режима на колонию-поселение», — рассказал он.

Как уточнил адвокат, в связи с этим подлежит пересчету срок отбывания наказания Беглеца. «Будем разбираться, какой именно, и возможно уже обратимся в суд для УДО», — заключил Л.Соловьев.