Песков — Результаты опроса об отношении россиян к обнулению президентских сроков не соответствуют социологии Кремля

Результаты опроса «Левада-Центра» об отношении россиян к обнулению президентских сроков Владимира Путина не соответствуют социологии Кремля. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Они, скорее, не соответствуют той социологии, которой располагает Кремль», — сказал он.

При этом Д.Песков отметил, что не располагает деталями о том, какой была выборка и вопросы.

По данным опроса «Левада-Центра», предоставление возможности президенту РФ Владимиру Путину снова выдвигаться еще на два срока поддержали 48% респондентов, против высказались 47%. При этом 46% опрошенных хотели бы видеть Путина в качестве президента после 2024 года, а 40% респондентов этого не хотят.