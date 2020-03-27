Минпросвещения России переносит основные сроки ЕГЭ, он начнётся в июне

Министерство просвещения решило перенести основные сроки сдачи ЕГЭ. Экзамены начнутся с 8-го июня, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Глава ведомства Валерий Фальков ранее не исключил, что сроки приемной кампании в вузы, вероятно, также будут сдвинуты. Не исключено, что учебный год в вузах придется начать позже 1-го сентября.