Песков: В администрации Кремля выявлен случай заболевания коронавирусом, принимаются санитарно-эпидемиологические меры

Путин не контактировал с заболевшим коронавирусом сотрудником администрации Кремля — Песков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в администрации президента выявлены случаи заражения коронавирусом. «Действительно, выявлены случаи коронавируса. Это соответствует действительности», — сказал Песков. Он подчеркнул, что «это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности, когда участников всех мероприятий с президентом приглашают пройти тесты до этого мероприятия».