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13:32, 27 марта 2020

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке гречки

Об этом сообщил глава ведомства Игорь Артемьев.

Если факт картельного соглашения будет доказан, это повлечет за собой уголовную ответственность. Это может быть лишение свободы сроком до 6-ти лет.



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