Новая тест-система на коронавирус, которая должна быть зарегистрирована сегодня в России

Тест позволит проводить анализ всего за 2,5 часа. Кроме того, на следующей неделе заработает подготовленная специалистами Роспотребнадзора система. Она будет определять, есть ли в крови человека антитела к вирусу.

По состоянию на сегодняшний день число инфицированных в России превысило тысячу. В Москве болеет более 700 человек, число жертв коронавируса увеличилось до трех.