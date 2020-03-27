Скотланд-Ярд призвал отставных офицеров вернуться на службу в полицию, чтобы поддержать Лондон в чрезвычайной ситуации, когда столица и страна пытаются справиться со вспышкой коронавируса. Ранее руководство Национальной службы здравоохранения направило аналогичные письма уволившимся врачам и медсестрам. На данный момент возобновить практику готовы более 7,5 тысяч медиков.