Депутатов Госдумы обязали сдать тесты на коронавирус. Анализы будут брать в понедельник

Подтвержденных случаев заражения коронавирусом среди парламентариев, судя по официальным комментариям, нет. При этом несколько десятков народных избранников находятся на самоизоляции. Среди них представители партии власти Петр Толстой и Наталья Поклонская, а также члены фракции ЛДПР. Депутат Сергей Катасонов, вернувшийся из Франции и ходивший три дня на заседания, на карантин был отправлен принудительно, лишившись на время пропуска в Госдуму.

В понедельник парламентариев проверят на коронавирус перед пленарным заседанием, заявила советник спикера Анастасия Кошеварова. Медики пройдут по кабинетам и возьмут необходимые анализы.

По данным Znak.com, те, кто не пройдут тестирование, на заседание допущены не будут.

Депутат от компартии Юрий Афонин в интервью ТАСС выразил надежду, что тесты сдадут также сотрудники аппарата Госдумы и помощники парламентариев.