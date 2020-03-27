Минобрнауки намерено перенести сроки приемной кампании в вузы из-за ситуации с коронавирусом

Вопрос о том, как может сдвинуться поступление в российские университеты, в ведомстве намерены обсудить после 5 апреля. При этом, по словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, перенос -это базовый вариант, к которому всем необходимо готовиться. Он отметил, что сдвиг приемной кампании может произойти в рамках трех летних месяцев. Зачисление в вузы также, скорее всего, начнется позднее, добавил Фальков.

Глава Минобрнауки, помимо этого, сообщил, что некоторые творческие экзамены, необходимые для поступления, могут быть перенесены в дистанционный формат. По словам министра, если это собеседование, то университетам будет достаточно убедиться, кто находится по ту сторону экрана. Фальков отметил, что часть университетов уже располагает технологиями распознавания лиц.

Накануне в Минобрнауки рекомендовали перенести весеннюю сессию в вузах на более поздний срок. Там также не исключили, что итоговая аттестация студентов из-за коронавируса пройдет в онлайн-режиме.