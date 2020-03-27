Мишустин — Во всех российских регионах на выходной неделе следует распространить ограничения, принятые в Москве

Во всех российских регионах на выходной неделе следует распространить ограничения, принятые в Москве и области, — считает премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о закрытии крупных торговых центров, кафе, ресторанов и развлекательных учреждений. Мишустин добавил, что президенту и правительству приходится принимать, в том числе, и жесткие меры, чтобы сдержать распространение коронавируса, но это сработает только в случае поддержки со стороны граждан. Премьер призвал россиян соблюдать режим самоизоляции.