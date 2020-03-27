Сегодня должна быть зарегистрирована новая тест-система для диагностики коронавируса, — Попова

Сегодня должна быть зарегистрирована новая тест-система для диагностики коронавируса, — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Систему разработал научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Она позволит проводить анализы за 2,5 часа.