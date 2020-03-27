Российские экономисты предлагают ввести жесткий карантин и предпринять более масштабные меры поддержки экономики

Российские экономисты написали открытое письмо с предложением ввести жесткий карантин и предпринять более масштабные меры поддержки экономики в стране. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов.

«Нам кажется, что принятых мер абсолютно недостаточно. Если говорить об опыте других стран, которые пытались с помощью мягкого карантина решить проблему распространения коронавируса, то такое не работает в России. Там люди более дисциплинированы, у нас же граждане не чувствуют опасности в полной мере и используют каникулы, чтобы еще больше потусоваться», — отметил он.

Также экономисты считают, что государство должно усилить поддержку экономики и финансовой системы. «Что касается малого и среднего бизнеса, масштабы помощи абсолютно несоразмерны масштабу проблемы Государство должно взять ответственность и компенсировать удар по экономике и бизнесу», — уточнил Р.Ениколопов.

Кроме того, экономисты призвали «защитить медицинских работников и обеспечить их необходимыми ресурсами, в том числе зарубежными материалами и оборудованием, потому что врачи находятся на передовой». «Не надо считать, что Россия — особенная, и здесь будет легче, чем в других странах. Будет так же», — заключил Р.Ениколопов.

Среди подписантов открытого письма — профессор Высшей школы экономики и Чикагского университета Константин Сонин, экономист Сергей Гуриев, профессоры Массачусетского технологического института (MIT), Стэнфорда, Парижской школы экономики и других российских и зарубежных университетов.