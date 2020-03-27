Российские банки фиксируют отток вкладов после предложения Владимира Путина ввести 13-процентный налог на доходы по вкладам или инвестициям свыше 1-го миллиона рублей. Об этом говорится в письме Ассоциации российских банков председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. По мнению банкиров, клиенты просто не поняли сути нововведений.