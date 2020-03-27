Специальные полицейские группы по отлову нарушителей режима самоизоляции созданы в Петербурге

Они уже задержали несколько десятков человек.

В пресс-службе петербургского МВД только сегодня сообщили, что оказывается уже два дня в городе работают специальные дежурные группы. В первую очередь они собирают информацию от граждан, в основном от соседей о том, соблюдают ли люди положенный режим самоизоляции. Также информация о количестве и местонахождении самоизолированных поступает и от роспотребнадзора. В результате за два дня полицейские отловили 22 человека, почти все отправили за город в пансионат заря — его территорию специально приспособили для помещения людей под карантин. еще двоих отвезли в больницу с принзнаками ОРВИ. В полиции сегодня отдельно отметили, что будут принудительно отправлять под карантин всех, кто приехал из за границы и не отправился в режим самоизоляции.

С завтрашнего дня в Петербурге будут закрыты все бары, рестораны и магазины, за исключением продуктовых и аптек.