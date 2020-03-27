Фигурант «московского дела» Кирилл Жуков, осужденный на 3 года колонии, подал жалобу в ЕСПЧ

Фигурант «московского дела» Кирилл Жуков, осужденный на 3 года колонии, подал жалобу в Европейский суд по правам человека, — рассказал Интерфаксу Кирилл Коротеев, руководитель международной практики правозащитной группы «Агора». Жуков, в частности, настаивает на том, что процесс по его делу, продолжавшийся всего один день, был несправедливым, а 3 года лишения свободы за «возможное соприкосновение кончиков пальцев с защитным стеклом росгвардейца» – суровое и несоразмерное наказание.