Посольство РФ в Италии ответило газете Стампа, которая назвала помощь нашей страны ненужной и бесполезной

Посольство России в Италии направило официальный ответ газете Стампа, которая назвала помощь нашей страны ненужной и бесполезной. В двух статьях, появившихся на страницах Стампы, которые были подписаны Якобо Якобони, говорилось о том, что 80 процентов помощи по сути носит формальный характер – это в основном оборудование для дезинфекции, тогда как Китай прислал аппараты для искусственной вентиляции легких. Кроме того приехавшие врачи были названы офицерами с высокими званиями, а все вместе прикрытие политических целей. Все это подавалось со ссылкой на некие высокопоставленные источники. Посольство в ответ обратило внимание на то, что итальянский премьер Джезеппе Конте в телефонном разговоре поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь, а министр иностранных дел Луиджи ди Майо лично приехал в аэропорт встречать российские транспортники. Губернатор Ломбардии Атилло Фонтана назвал подобных персонажей шакалами.

Италия находится на третьем месте в мире по количеству зараженных – более 80 тысяч. 8 тысяч человек скончались.