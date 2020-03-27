Московские суды будут работать на следующей, нерабочей неделе

В судах общей юрисдикции будут дежурные судьи и сотрудники аппарата, — сообщили Интерфаксу в Мосгорсуде. Там напомнили, что рассмотрению подлежат только безотлагательные дела, остальные суды будут рассматривать после 10-го апреля.