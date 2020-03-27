Кассационная инстанция смягчила наказание фигуранту «московского дела» Данилу Беглецу

Он осужден на 2 года колонии по обвинению в применении насилия к полицейскому. Беглец будет отбывать наказание в колонии-поселении. Ему зачтется срок нахождения в следственном изоляторе из расчета один день за два, — рассказал Интерфаксу адвокат Леонид Соловьев. По его словам, Беглец должен выйти на свободу через 14 месяцев.