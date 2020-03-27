Ведущие российские экономисты призвали к введению в стране жесткого карантина в связи с коронавирусом и активным антикризисным мерам.

Объявление президентом Владимиром Путиным нерабочей недели вместо карантина ученые считают ошибкой, которая, по их словам, уже была допущена в Италии. Это следует из заявления, которое опубликовал в своем Фейсбуке профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики Константин Сонин. Экономисты считают, что в результате нынешних мер люди не прекратят социальное общение и могут пойти в места массового скопления людей, а неделю выходных воспримут как каникулы.

По мнению ученых, уже сейчас необходимо запретить выход из дома за исключением покупки продуктов и лекарств и перевести все предприятия на удаленную работу, за исключением жизненно важных. Кроме того, авторы обращения к российским властям считают, что необходимо оказать существенную поддержку малому бизнесу, а также пенсионерам и малоимущим. Экономисты, основываясь на опыте других стран, называют общую сумму такой помощи в 5-10 трлн рублей. Помимо этого, они призвали к честному и открытому разговору с обществом, а также массовому тестированию россиян на коронавирус.

ОТВОДКА

Под обращением к российским властям подписались, помимо Константина Сонина, еще 13 экономистов, в том числе профессор парижского университета Sciences Po Сергей Гуриев и ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов.