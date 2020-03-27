Памфилова:Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию нельзя проводить в единый день голосования в сентябре

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию нельзя проводить в единый день голосования в сентябре, — заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, никакого совмещения быть не может. Это разные по характеру кампании, они регулируются разными законами. Совместить – значит, загубить обе кампании, — считает руководитель ЦИКа.

Напомню, президент объявил о переносе общероссийского голосования с 22-го апреля в связи с коронавирусом.