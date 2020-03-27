Все депутаты Госдумы пройдут тест на коронавирус, — сообщает Znak.com со ссылкой на источник во фракции ЛДПР

По словам этого источника, депутатам дано указание явиться в Госдуму в понедельник в обязательном порядке. Исключения не сделают даже для тех, кому больше 65-ти лет, несмотря на московский карантин, — уточнил собеседник издания в другой партии, «Справедливая Россия».