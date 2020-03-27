Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельных сговоров на рынке гречки

Цены на эту крупу значительно выросли на фоне ажиотажа из-за коронавируса.

В случае если картельный сговор на рынке гречневой крупы будет доказан, виновным грозит уголовная ответственность, сообщил руководитель ФАС Игорь Артемьев. На прошлой неделе во многих магазинах россияне начали массово скупать гречку из-за опасений ее дефицита. В ряде мест эта крупа полностью исчезла с прилавков, в отдельных торговых точках цены значительно выросли.

В Федеральной антимонопольной службе отмечают, что спрос на продукты питания в некоторых регионах увеличивался до 70 %. Однако, по словам главы ведомства, в ближайшие месяцы дефицита продовольственных товаров первой необходимости не ожидается.

Всего в ФАС за последнее время поступило более тысячи жалоб на рост цен. Большинство обращений касаются изменения стоимости на продукты питания, в частности, гречку, рис, сахар, хлеб, молоко и макароны.

Ранее премьер— министр Михаил Мишустин назвал стабильной ситуацию с поставками продуктов в российские магазины на фоне коронавируса.